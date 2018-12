Capodanno sulla Pista di pattinaggio

Dopo la suggestiva inaugurazione di sabato 1° dicembre con gli artisti della compagnia "SK8 Crew - Ice Skating Events", dopo l'appuntamento con la tradizione con i festeggiamenti di San Nicolò, e la magia del Natale, proseguono gli eventi sul ghiaccio della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL.

Lunedì 31 dicembre la Pista di Pattinaggio di Lecco XXL accoglierà l'anno nuovo con un brindisi con panettoni e pandori mentre, domenica 6 gennaio (dalle ore 15), tornerà a sfrecciare sulla pista la Befana che distribuirà dolci ai bambini sul ghiaccio. La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL sarà aperta al pubblico fino a domenica 10 febbraio, dal 23 dicembre al 6 gennaio dalle 10.30 alle 23, mentre dal 7 gennaio dalle 15.30 alle 22.

«Per Natale, Capodanno ed Epifania - racconta Ferdinando Uga, direttore della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL - abbiamo predisposto una serie di iniziative, in modo da contribuire a creare un'atmosfera di festa nel cuore di Lecco». Il 24 dicembre Babbo Natale ha regalato i panettoncini, mentre il 31 dicembre si festeggia l'arrivo del 2019 con un brindisi. «Il 6 gennaio - prosegue Uga - una Befana "sportiva" sfreccerà sul ghiaccio della Pista di Pattinaggio XXL, distribuendo dolci a grandi e piccini». Un velo rosso e festoso circonderà piazza Garibaldi, con pattinatori di ogni età a divertirsi in una struttura nuova e professionale, ideata e costruita su misura per i lecchesi. «L’esperienza dell’anno scorso - continua Uga - ci ha confermato che i cittadini di Lecco amano il pattinaggio, la neve e tutto ciò che è legato alla montagna. Abbiamo quindi percepito la necessità di offrire una struttura professionale, dal livello dei pattini alla qualità del ghiaccio».

Oltre ad allargarsi (le dimensioni toccano complessivamente i 672 metri quadri), è stata realizzata una pavimentazione in legno, che permette di posizionare la pista perfettamente in piano. «In questo modo - aggiunge Uga - la Pista di pattinaggio di Lecco XXL risponde a esigenze di ogni tipo, da quelle più professionali a quelle dei più piccoli. Infatti, organizzeremo come sempre giornate dedicate a loro, tra clown, giocoleria e truccabimbi». La pista, inaugurata sabato 1° dicembre, resterà aperta fino a domenica 10 febbraio.

Il biglietto per poter accedere alla struttura costa 6 euro (4 euro senza pattini) per gli adulti, 3 euro per i bambini sotto il metro d’altezza. I residenti a Lecco possono pattinare 15 minuti in più allo stesso prezzo. Le scuole possono organizzare, al mattino e durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 2 euro ad alunno all'ora. Inoltre, i gruppi di almeno 10 persone avranno 1 euro di sconto.