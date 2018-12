Tutti gli eventi in programma alla Pista di pattinaggio

Negli occhi dei lecchesi c'è ancora la suggestiva inaugurazione di sabato pomeriggio (qui tutte le foto di Lecco Today). Ma non mancheranno gli eventi per valorizzarla. La pista di pattinaggio in Piazza Garibaldi, quest'anno "XXL", è il fiore all'occhiello del Natale cittadino.

Giovedì 6 dicembre l'appuntamento sarà con la tradizione: come l'anno scorso, nella pista atterrerà la slitta di Babbo Natale, per regalare (fino a esaurimento scorte) i tipici pomm. Babbo Natale che tornerà, ma al femminile, il 24 dicembre, per regalare panettoncini ai pattinatori presenti. E ancora lunedì 31 dicembre la Pista di Pattinaggio di Lecco XXL accoglierà l'anno nuovo con un brindisi. Domenica 6 gennaio tornerà a sfrecciare sulla pista la Befana, che distribuirà dolci sul ghiaccio. Mercoledì 16 gennaio sarà la Giornata Vin Brulé, mentre giovedì 24 gennaio toccherà alla Giornata dei Nonni, con sconti dedicati a chi accompagna il proprio nipote alla pista di pattinaggio. Il 6 febbraio, invece, turno della Giornata della Cioccolata Calda. Ma gli eventi non finiscono qui: truccabimbi, animazioni e giocolieri si alterneranno, in date ancora da definire, sul ghiaccio della pista di piazza Garibaldi.

L'assessore Bonacina: «Occasione di ritrovo»

«Anche quest'anno - racconta Francesca Bonacina, vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Lecco - la pista del ghiaccio troverà spazio in città, un'installazione che non rappresenta soltanto uno strumento di intrattenimento, ma anche un'occasione d'incontro reale: in un mondo dove la realtà digitale diventa sempre più invasiva, anche nell'ambito delle relazioni personali, ecco che la pista del ghiaccio può davvero rappresentare un elemento di socialità, per chi pattina gomito a gomito, grandi e piccini, e per chi attraversa il centro cittadino di Lecco o si reca di proposito alla pista e volge lo sguardo a incontrare i volti e le evoluzioni di concittadini, amici o parenti, che una volta in più si ritrovano in piazza».