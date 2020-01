Giornata dei nonni e dei nipoti alla pista di pattinaggio

Un evento ormai classico della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL, per passare un divertente pomeriggio in famiglia sul ghiaccio. Giovedì 23 gennaio (ore 15) alla pista di pattinaggio in piazza Garibaldi a Lecco è in programma la “Giornata dei Nonni e dei Nipoti”, con sconti dedicati ai nonni che accompagnano il proprio nipote a divertirsi sul ghiaccio. La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL, che ha superato le 30mila presenze in questi giorni, è aperta al pubblico fino al 10 febbraio dalle 10.30 alle 23 nei giorni festivi e dalle 15 alle 22 in quelli feriali.