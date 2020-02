Planetario: da Margherita Hack a San Valentino

Un omaggio all'indimenticabile Margherita Hack, il fascino eterno dei viaggi nel tempo e una romantica serata di San Valentino. Il Planetario di Lecco si appresta a far vivere al pubblico una settimana intensa ed emozionante.

7 febbraio

Si partirà questa sera, venerdì 7 febbraio, alle ore 21, con "Margherita Hack, la signora delle stelle", una commemorazione della figura dell'astrofisica più famosa e iconica, che lavorò all'osservatorio di Merate per dieci anni: relatore sarà proprio un astronomo di Merate, Stefano Covino. L'ingresso è al prezzo normale: 6 euro intero e 4 euro ridotto.

Mercoledì 12, sempre alle 21, Alice Cucchetti, studiosa di serial televisivi della rivista Film TV, chiuderà il ciclo dedicato alla fantascienza e organizzato in collaborazione con Dinamo Culturale. Tema: i viaggi nel tempo nelle serie Tv. L’ingresso ha un prezzo speciale per tutti di soli 3 euro.

14 febbraio

Venerdì 14, San Valentino, il Planetario torna a cullare il suo pubblico, innamorati e non, coppie, single, semplici curiosi e famiglie, con una proposta nuovissima: una crociera da sogno nel Sistema Solare, on demand, nella magia della cupola, tenuta dalla collaudatissima coppia Loris Lazzati-Cecilia Corti. Gli spettatori potranno scegliere destinazioni e attrazioni naturali e culturali come se si rivolgessero a un tour operator. I biglietti, trattandosi di un evento speciale, hanno un costo di 8 euro e sono in prevendita al Planetario tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e mercoledì sera dalle 20.30 alle 22.30. Il costo è di 8 euro per tutti. Lo spettacolo inizia alle 20.45. Per ulteriori informazioni chiamare il 328 8985316.