"Il cinema e la Luna" al Planetario di Lecco

Dal cinema di Fritz Lang a un nuovo sabato speciale per i bambini. Parte una settimana intensa e ricca di novità al Planetario di Lecco. Mercoledì 3 aprile, ore 21, con ingresso speciale a 3 euro, ci sarà la terza serata del ciclo "Il cinema e la Luna", dedicata a un antico classico del muto, "Una donna nella Luna" di Fritz Lang appunto. Lo analizzerà Massimo Ferrari.

Venerdì 5, sempre alle 21, nella cupola verrà proposta una proiezione davvero particolare, dedicata alle domande più semplici e spontanee riguardanti il cielo: perché il tramonto è rosso? Perché il cielo è azzurro? Perché la Luna appare più grossa quando è bassa? E molte altre. L'ideale per chi si avvicina la prima volta al cielo o per chi, conoscendolo bene, da tempo non si pone più queste domande così tipiche dei bambini ma altrettanto presenti nelle menti e nei dubbi degli adulti. Condurrà la serata Simone Contini, l'ingresso costa 6 euro (intero) o 4 euro (ridotto).

L'evento culminante della settimana sarà, sabato 6, un'edizione speciale della giornata dedicata ai bambini. Il target ideale è dai 6 agli 11 anni, ma ovviamente potranno entrare bimbi di ogni età. Si tratta di un percorso in due tappe intitolato "Giochiamo con le costellazioni" e sarà costituito da una breve proiezione in cupola dedicata alle costellazioni, alla loro rappresentazione, alle loro figure e al loro aspetto illusorio. A cui seguirà la novità assoluta: il laboratorio condotto da Manuela Sormani, un coloratissimo tableau vivant con le 88 figure del cielo su cui i bambini saranno chiamati a "interpretare" le costellazioni in modo ludico, divertente e creativo. Non ci sono prenotazioni né prevendite e l'ingresso costa 4 euro per tutti, adulti e bambini, ma è gratuito per i piccoli che non hanno ancora compiuto 4 anni.