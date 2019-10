La luna, l'orto e la cantina

La Luna governa le gravidanze, detta i tempi della semina, agisce sulla qualità del vino e sul ciclo mestruale. Nella cultura popolare il nostro satellite è al centro di molte convinzioni radicate: se ne avverte l'influsso quasi in ogni settore della nostra vita, anche senza tirare in ballo licantropi e credenze astrologiche.

Sfrondando il campionario dalle evidenti sciocchezze, che cosa resta di vero? È questa l'intrigante domanda al centro del prossimo appuntamento del Planetario, venerdì 25 ottobre alle ore 21. A chiarire i dubbi sarà Claudio Lafranconi, preside dell'Istituto Fiocchi, professore di scienze e matematica e viticoltore. L'esperto ideale per far luce sull'argomento.

L'ingresso costa 6 euro (intero) con riduzione a 4 euro per i residenti a Lecco, gli under 18, gli over 65 e i tesserati del Gruppo Deep Space, del Fai e del Touring Club.