Planetario, ricco programma a luglio: nel segno dell'Apollo 11

Luglio è il grande mese della Luna, nell'anno del cinquantennale dello sbarco di Apollo 11 e con un'eclisse che cade a puntino. Il Planetario civico di Lecco celebrerà i due avvenimenti in grande stile, e in simultanea, martedì 16, con la Notte d'Argento: a partire dalle 21, all'interno del Planetario e nel cortile saranno allestite diverse postazioni divulgative per ripercorrere l'impresa di Neil Armstrong e compagni, per conoscere da vicino il poderoso Saturno V, per dimostrare che l'uomo c'è davvero stato sulla Luna, e per conoscere il fenomeno dell’eclisse parziale che in tarda serata verrà osservata dal cortile del Planetario con una batteria di telescopi, insieme a Giove e Saturno che faranno bella mostra di sé oltre alle altre meraviglie del cielo estivo.

Lancio di Parmitano con "Beyond"

Altro appuntamento speciale sabato 20, nell'anniversario dello sbarco sulla Luna a partire dalle 17.30 al Planetario si potrà assistere alla cronaca diretta del lancio di Luca Parmitano con la missione Beyond da Baikonur: con il commento di Gianpietro Ferrario, responsabile Ariss dei collegamenti delle scuole con la Stazione Spaziale per il Nord Italia, si potrà vivere l'emozionante momento della partenza e scoprire la missione di cui Parmitano diventerà comandante. L'ingresso ai due eventi speciali è di 6 euro, senza riduzioni.

Laboratorio per piccoli astronauti

Non sarà tutto per quanto concerne la Luna: sabato 6 i bambini potranno cimentarsi in un laboratorio per piccoli astronauti, con esperimenti e con un'attrazione fantastica, la camminata virtuale sulla Luna grazie al visore ideato dall'artista Igor Imhoff, invitato a Lecco dall'associazione Dinamo Culturale. L'ingresso è per tutti al prezzo ridotto di 4 euro.

Il ritorno di Perri

Se la Luna sarà protagonista, non mancheranno appuntamenti di rilievo dedicati ad altri argomenti, a partire dal ritorno di Luca Perri, venerdì 5, con la serata "Smettila di dire a Dio cosa fare coi suoi dadi: la fisica quantistica spiegata a me stesso". Domenica 7 e domenica 14, alle 16, si terranno invece le ultime due proiezioni in cupola sul cielo del mese prima della pausa estiva, mentre venerdì 26 l'ultima osservazione del cielo dal piazzale della funivia dei Piani d'Erna.

È ancora possibile iscriversi al campus di astronomia rivolto ai bambini dai 7 agli 11 anni che si terrà al Planetario da lunedì 1 a venerdì 5 luglio, con serata finale il 6 luglio. Cinque mattine di full immersion con proiezioni, approfondimenti, laboratori e giochi per scoprire l'Universo. La quota di partecipazione è di 70 euro, per le iscrizioni è possibile contattare il numero 328 8985316.