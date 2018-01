Alla scoperta delle meraviglie del cielo al Planetario

Un pomeriggio alla scoperta delle meraviglie del cielo - domenica 14 gennaio - al Planetario di Lecco.

In programma, dalle ore 16 , la proiezione in cupola, per osservare le costellazioni e gli oggetti celesti del mese, nonché apprendere le nozioni astronomiche di base, e - a seguire, meteo permettendo - sarà possibile osservare il cielo dal cortile esterno al Planetario con i telescopi del Gruppo Deep Space.