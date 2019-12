Un mondo di onde, governato da leggi che spesso sfidano o addirittura si fanno beffe del senso comune. Dal suono di una chitarra al mondo meraviglioso e strano della meccanica quantistica, i fenomeni ondulatori sono veri protagonisti della realtà.

Venerdì 13 dicembre il Planetario offre un'opportunità unica di entrare in questo reame attraverso la serata con uno specialista di meccanica quantistica, Lorenzo Caccianiga (nella foto), docente di Fisica all'Università di Milano. Il titolo della conferenza è intrigante: è appunto "Dalla chitarra ai quanti: esperimenti dal vivo con le onde". Caccianiga accompagnerà il pubblico con semplici test, su realtà molto quotidiane, alla scoperta del regno delle onde in tutte le sue sfaccettature.

L'appuntamento è per le ore 21 (per i biglietti meglio arrivare in biglietteria con un po' di anticipo). L’ingresso costa 6 euro (intero) e 4 euro (ridotto, per under 18, over 65, residenti a Lecco, tesserati Fai, Touring Club e soci Deep Space).