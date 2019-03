Granda taragnata con le penne nere di Calolzio

Un'altra iniziativa all'insegna dell'aggregazione e della solidarietà insieme alle penne nere di Calolzio. Il gruppo "Pippo Milesi" guidato da Claudio Prati organizza infatti una "Taragnata con gli alpini" che vedrà la preparazione di grandi quantitativi di polenta, oltre 20 chili, e specialità tipiche del territorio tra cui salamelle e formaggi.

L'iniziativa si terrà domenica 31 marzo nella sede di via Ai Poggi in località La Cà a partire dalle ore 11.30 (in caso di pioggia la manifestazione verà spostata al 7 aprile).

I fondi raccolti serviranno per sostenere le attività benefiche delle penne nere, a partire dal sostegno alla Lilt per la cura e la lotta ai tumori. Per la taragnata alpina verranno allestiti spazi interni ed esterni alla sede, con possibilità di asporto. Sono invitate tutte le penne nere del circondario, famigliari, amici e cittadini. Intanto il gruppo Ana sta organizzando la tradizionale camminata della solidarietà pro "Paolo Belli" per la Casa del sole, in programma domenica 5 maggio con partenza dal centro di Calolziocorte.