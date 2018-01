Rossella Postorino presenta "Le assaggiatrici"

È ispirato alla storia vera di Margot Wölk, assaggiatrice di Hitler nella caserma di Krausendorf, il romanzo che la scrittrice Rosella Postorino presenta - sabato 20 gennaio - presso la Liberaria Volante di Lecco.

"Le assaggiatrici" racconta la vicenda eccezionale di una donna in trappola, fragile di fronte alla violenza della storia, forte dei desideri della giovinezza. I lettori si trovano, così, coinvolti, in bilico sul crinale della collusione con il male, della colpa accidentale, protratta per il naturale istinto antieroico di sopravvivere; di sentirsi, nonostante tutto, ancora vivi.