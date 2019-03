Premio Pro loco con concerto d'archi

Imperdibile appuntamento musicale per il pubblico della valle San Martino e zone limitrofe. Nella serata di sabato 16 marzo il comune di Cisano Bergamasco ospiterà infatti un concerto d'archi in occasione del premio Pro loco 2019 in memoria di Fausto Carozzi. Lo spettacolo del "Quartetto d'archi - suoni d'autore" diretto dal maestro Matteo Fedeli avrà inizio alle ore 21 presso l'auditorium Don Renato Mazzoleni.

Il "Quartetto Suoni d'autore" è guidato da Matteo Fedeli e fomato anche da Sofia Manvati al violino, Vittorio Benaglia alla viola e Cristiano Frisenda al violoncello.

Il maestro Fedeli suona il preziosissimo violino Pietro Guarnieri 1709 nell'ambito del progetto "Suoni d'autore". La sua missione artistica è quella di portare la voce degli strumenti dei celebri liutai cremonesi Amati, Stradivari e Guarneri al grande pubblico. Ai suoi concerti intervengono migliaia di persone.

Ambasciatore della Cultura italiana negli Stati Uniti per il Ministero degli Esteri, realizza ogni anno tour di concerti in diversi Stati americani tocando prestigiose sedi come la splendida Severance Hall di Cleveland. L'iniziativa di sabato è promossa dalla Pro loco con il patrocinio del Comune di Cisano.