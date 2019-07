Presentazione Calcio Lecco

La Calcio Lecco 1912 torna a presentare una squadra professionistica a otto anni di distanza dall'ultima volta. I blucelesti, infatti, lo scorso 31 marzo 2019 hanno conquistato, a Borgaro Torinese, la promozione dalla Serie D alla Serie C. Domenica 21 luglio il rinnovato gruppo sarà presentato in piazza Garibaldi, come avvenuto anche nelle ultime due stagioni ufficiali.