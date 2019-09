Presentazione del 91° Piccolo Giro di Lombardia

Manca un mese all’appuntamento di domenica 6 ottobre con il 91° Piccolo Giro di Lombardia, la prestigiosa classica internazionale di ciclismo per Under 23. L’evento sarà presentato ufficialmente nella serata di sabato 14 settembre dalle ore 20.30 in Piazza Manzoni, nel centro storico della città di Oggiono, in provincia di Lecco.

Il Comitato organizzatore del Velo Club Oggiono, presieduto da Daniele Fumagalli, ha voluto quest’anno onorarsi della presenza del Ct della Nazionale italiana, ex ciclista professionista e stimato commentatore Tv Davide Cassani che sarà l’ospite d’onore della serata.



Alla presenza di numerose autorità, sportivi e appassionati saranno svelati tutti i dettagli del Piccolo Lombardia 2019 che, ancora una volta, porterà sulle strade lombarde i migliori giovani talenti del ciclismo mondiale.