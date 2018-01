Presepe vivente a Onno

Un presepe vivente attraverserà - sabato 6 gennaio - i vicoli di Onno (Oliveto Lario), incontrando le arti e i mestieri non solo della tradizione storica, anche lariana, per giungere - in compagnia dei re Magi, dopo 18 tappe - alla capanna dove è nato Gesù Bambino.

La manifestazione inizia alle ore 14.30 in Vicolo Pescatori.