Presepe vivente a Onno

La parrocchia San Pietro Martire di Onno organizza il Presepe vivente di Onno. Si tratta della terza edizione che verrà proposta al pubblico nella giornata dell'Epifania, il 6 gennaio 2019.

Il programma:

ore 14.30 apertura presepe con ingresso da Vicolo Pescatori

ore 16 chiusura e partenza con i Re Magi

ore 16.30 benedizione dei bambini

A seguire tombolone presso salone dell'oratorio

In caso di maltempo, comunicano gli organizzatori, il presepe vivente sarà posticipato a domenica 13 gennaio. Il parcheggio consigliato si trova in Piazzale degli Alpini in zona Imcarcadero.

Per informazioni oratorioonno@gmail.com, facebook.com/presepevienteonno, instagram.com/presepeviventeonno