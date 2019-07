Uniti per Primaluna

Gli eventi calamitosi che hanno colpito Primaluna (e non solo) il 12 giugno 2019 hanno rivelato la fragilità del suo territorio ma anche la tenacia dei suoi abitanti, che si sono adoperati per dare il loro aiuto, compatti con le centinaia di volontari accorsi per prestare un contributo che si è rivelato fondamentale. Mossi in un’unica direzione, insieme per il bene comune.

Prendendo spunto dallo spirito di unità e di collaborazione sorta tra cittadini e associazioni di volontariato nasce l’idea di unirsi e creare una manifestazione, un’unica grande festa dove tutta Primaluna faccia sentire la sua voce, con lo scopo ultimo di raccogliere fondi destinati a risanare le ferite lasciate dall' alluvione. L'obiettivo è alto, è il fare davvero una comunità. Stretta, unita. E solo in questo modo forte.

Appuntamento con quattro giorni di festa tra l'1 e il 4 di agosto presso il campo sportivo comunale di via Caraletta.