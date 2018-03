La primavera è alle porte e Varenna le rende omaggio con "PrimaV…arenna! La natura si risveglia sul lago di Como", la manifestazione in programma sabato 17 e domenica 18 marzo. In piazza San Giorgio, antico foro romano, ci saranno alcuni tra i nomi più prestigiosi del settore florovivaistico nazionale, che esporranno e venderanno le produzioni più accattivanti, selezionati produttori a km zero di eno-gastronomia ed artigiani con opere di altissima e raffinata qualità.

Nel weekend sarà possibile prendere parte alle visite guidate dei giardini di Villa Monastero e di Villa Palma, elegante villa di foggia classicheggiante, arricchita con alcuni pregevoli e posteriori tratti liberty, costruita alla fine del XIX secolo da Carlo Bosoni, appartenne poi a Piero Boselli, alla famiglia Palma e dagli anni '50 alla famiglia Rivetta; ed anche degli orti sinergici, con Beatrice Lampugnani, e della Greenway dei Patriarchi. Inoltre, aprono al pubblico la Sala de Marchi, con una deliziosa esposizione di tavole da china dedicate ai fiori di ciliegio giapponese, simbolo della manifestazione, e tratte da un vecchio catalogo dei Vivai Cappellini risalente ai primi anni '70.

"La durata delle singole visite e passeggiate guidate è significativamente diversa - spiegano gli organizzatori - Per ottimizzare al meglio le proprie giornate si invitano quindi i partecipanti a visionare in anticipo il programma dettagliato dell'evento e soprattutto i turni delle visite guidate, cadenzati tra sabato e domenica, per prenotare in maniera ottimale le visite secondo le proprie necessità". In particolare, si segnala che le visite a Villa Palma, Villa Monastero e le passeggiate lungo la Greenway saranno a numero chiuso e su prenotazione, scrivendo un'email a varennaturismo@gmail.com oppure telefonando allo 0341/830367 (orario ufficio).

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.