Primavera di spettacoli con l'associazione Tramm

La primavera quest’anno inizia più frizzante del solito, con cinque proposte targate Tramm che accompagneranno il pubblico di grandi e piccini attraverso emozioni, sensazioni e scoperte. Cinque in particolare gli spettacoli proposti nelle prossime settimane dall'associazione nata a Garlate e sempre più operativa nel territorio lecchese con diverse proposte culturali, tra teatro, letture, balli e musical.

"Dante... il cappello parlante" a Vercurago

Si parte con il primo spettacolo della rassegna “Trammenti di teatro” organizzata da Tramm, in collaborazione con il comune di Vercurago, sabato 16 marzo alle ore 16 presso il centro polifunzionale di Vercurago, nel parco Gramsci. “Dante... il cappello parlante” il titolo della rappresentazione per famiglie dove Matteo Polvara (nella foto del manifesto sopra), accompagnato dalla musica in scena di Giovanni Timpano, racconta alcune fiabe tratte dalla tradizione, con spirito rinnovato e gioioso. «Un messaggio universale, che viene colto da tutti, a livelli diversi, con la consapevolezza che il tempo di qualità e le esperienze vissute insieme costruiscono e fortificano i rapporti - spiega Michela Maricnola a nome dell'associazione - Alla fine dello spettacolo sarà offerta un’allegra merenda a tutti i partecipanti».

Cabaret romantico

Segue poi il sabato successivo, il 23 marzo alle ore 21, il secondo evento in rassegna a Vercurago, l’unico non prodotto da Tramm, in cui quattro attori, del calibro di Umberto Banti, Luca Chieregato, Rosella Cinquemani e Manola Vignato, sulla scena ormai da anni, e un musicista, Stefano Zaninello, porteranno sul palco “è per l’amore che si canta: cabaret romantico”. Un alternarsi di parole e musiche accompagneranno gli spettatori attraverso i temi dell’amore, con allegria e spensieratezza si toccheranno le corde di quello che è il re dei sentimenti.

Pinocchio scomposto a Olginate

Fuori rassegna, questa volta al cineteatro Jolly di Olginate domenica 24 marzo ore 17, lo spettacolo “Pinocchio scomposto”. Una produzione Tramm nata dall’incontro tra la grande passione di un gruppo di mamme olginatesi e la regia di Matteo Polvara. Gli attori in scena riportano in vita il grande classico Pinocchio per uno spettacolo fresco e brioso, dove il grillo parlante darà buoni e noiosi consigli, la fatina sgriderà ed aiuterà Pinocchio, il gatto e la volpe… o forse no? Per scoprirlo c’è solo un modo… venire a vedere lo spettacolo e assistere al debutto ufficiale dello stesso.

"Magalhaes, storia di un viaggio"

Sabato 6 aprile alle 21 si ritorna poi all’interno della rassegna “Trammenti di Teatro” al centro polifunzionale di Vercurago, con lo spettacolo“Magalhaes, storia di un viaggio”. Un solo attore in scena. «Un racconto articolato di quello che è stato uno dei viaggi più pericolosi della storia; un viaggio che è stato un percorso, un uomo, il suo equipaggio, le insidie del mare e delle terre sconosciute - spiega Michela Marincola - Le paure ed i sentimenti che hanno attraversato ciascuna persona di quell’equipaggio sono le stesse che affrontiamo noi ogni giorno perché ogni singolo passo verso il futuro è un viaggio verso l’ignoto… proprio come quello di Magellano». Il testo è curato da Andrea Cane, con la regia di Francesco Errico e le musiche di Giovanni Timpano, Giovanni Dell’era e Giacomo Micheli.

"LegAmi"

L’ultimo spettacolo in rassegna è un’altra prima assoluta, una produzione Tramm. Due atti unici di Pirandello che ci raccontano in “LegAmi” le sfumature più buie dell’amore. “La morsa” e “Sogno o forse no” accompagnano il pubblico in quello che è il lato oscuro dell’amore, quando l’amore è troppo, quando sfugge di mano, quando ormai non è più amore. La gelosia nelle sue più estreme conseguenza, il possesso e la cieca rabbia. Interpretato da cinque attori nati nella fucina di Tramm che con grande orgoglio presentano al pubblico il loro primo lavoro, Sara Bettegazzi, Andrea Brenna, Daniela Di Lorenzo, Alberto Gerosa, Alessio Gruppi, diretti dalla regia di Matteo Polvara.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico. Non è necessario riservare l’ingresso. Per altre informazioni e prenotazioni è è possibile scrivere a info@tramm.it, consultare la pagina facebook dell'associazione oppure scrivere/chiamare il numero 349 5619959. Curiosi di avere maggiori informazioni su chi sia Tramm, chi siano le persone che ci lavorano, gli insegnati? Quali siano le nostre proposte di spettacoli, i corsi che offriamo, gli eventi che creiamo e a cui partecipiamo? Il sito www. tramm.it e la nostra pagina facebook tramm, accompagneranno il pubblico alla scoperta dell'associazione.

