Mastragostino, autore di "Primo Levi", incontra gli studenti

La vita di Primo Levi e l'orrore dell'Olocausto portati all'attenzione degli studenti lecchesi.

Sabato 26 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, Matteo Mastragostino, autore della graphic novel "Primo Levi" disegnata da Alessandro Ranghiasci (ed edita da BeccoDiallo Editore), presenterà la propria opera alla Biblioteca di Vercurago in Via Cittadini 5.

Due gli appuntamenti in calendario, alle 9.15 e alle 10.45. Parteciperanno le quattro classi delle scuole medie inferiori di Vercurago, ma gli incontri saranno aperti a chiunque volesse partecipare.