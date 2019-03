Varenna ospita il raduno di auto storiche

È in programma per domenica 31 marzo 2019, nella stupenda cornice di Varenna, il raduno di auto storiche organizzato dal Classic Club Italia con sede in Cassolnovo (Pv) con il patrocinio del Comune di Varenna.

Dopo la colazione all'Hotel Royal Victoria, si visiteranno i meravigliosi e scenografici giardini botanici di Villa Monastero e l'interessante Casa Museo che nasce dalla trasformazione di un antico monastero cistercense femminile in dimora gentilizia, oggi centro internazionale di studi Scientifici e Giuridici.

Seguirà lo spostamento ad Abbadia Lariana per il pranzo.

Per iscrizioni ed informazioni: tel: 0381 92344 (da lunedì a venerdì) 15.30-18.30, consultare il sito internet.

Il programma

ore 8.00 - 9.45: Ritrovo partecipanti all'Hotel Royal Victoria - Piazza S.Giorgio - Varenna (tel. 0341 815111) dove soggiornò la Regina Vittoria d'Inghilterra nel lontano 1838, lasciando il suo nome a ricordo indelebile della visita. Accrediti, colazione e possibilità di visitare l’incantevole borgo fino alle ore 9.50.

ore 9.50: Veloce Briefing e spostamento alla splendida Villa Monastero (0341 830129)

ore 10.00: Visita alla Casa Museo e ai meravigliosi giardini botanici, arricchiti da numerose rare specie vegetali, che si estendono per oltre un chilometro, in riva al lago, fino a Fiumelatte.

ore 12.30: Raggruppamento in Piazza San Giorgio, Briefing e partenza per Abbadia Lariana costeggiando il lago che regalerà ancora tanti suggestivi scorci panoramici.

ore 13.00: Arrivo e pranzo al Ristorante "Babadulac" - Via Nazionale, 140 - Abbadia Lariana (tel: 0341 730966) affacciato in splendida posizione sul Lago di Como. Prova a sorpresa durante il pranzo.

ore 15.30 Premiazioni e saluti.

Quota di partecipazione: 50 euro per persona (euro 22.00 per bambini da 5 a 10 anni)

Chiusura iscrizioni: lunedì 25 marzo 2019