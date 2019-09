3° Raduno dei trattori a Molteno

Le moto, le auto, quelle d'epoca. Tutti mezzi da ammirare nei raduni. Ma volete mettere con il fascino dei trattori, in pieno stile "Ragazzo di campagna"? E proprio alla mitica scena del film con Renato Pozzetto è ispirata la locandina scelta dagli organizzatori dell'evento che domenica animerà la Brianza, Alberghett-Trattoria-Pub con il patrocinio del Comune di Molteno.

L'appuntamento è per domenica 15 settembre a Parco Villa Rosa e Piazzale Europa (Piazza Mercato), dove si terrà il 3° Raduno Trattori. In esposizione oltre 50 macchine che i contadini usano tutti i giorni per lavorare la terra. I trattori saranno esposti presso Piazzale Europa, il pranzo, i gonfiabili e i giochi per i bambini saranno invece allestiti presso il parco Comunale di Villa Rosa

Il programma

Ore 10 ritrovo presso parcheggio mercato Molteno

Ore 10 sfilata per le vie del centro e successiva benedizione mezzi

Ore 11 possibilità di fare foto per i più piccini a bordo dei trattori grazie alla disponibilità dell'azienda Agricola Redaelli

Ore 12.30 /13 pranzo (è gradita la prenotazione allo 031 852579)

Pranzo € 15 adulti (primo piatto, secondo con contorno, acqua, vino o birra)

Pranzo bambini € 5 (cotoletta con patatine fritte, bibita, ghiacciolo/coppetta)

L'ingresso è libero e aperto a tutti; prevista animazione e musica per tutta la giornata, per i più piccoli gonfiabili e tanti giochi. Musica tutta la giornata alla console con Dj Faro.

Gallery