"Ralph Spaccainternet" al Palladium

Al Palladium di Castello è in programmazione dal 1° gennaio 2019 "Ralph Spaccainternet", atteso sequel del film di animazione campione d'incassi "Ralph Spaccatutto".

Quattro gli spettacoli in programma a Capodanno, ai seguenti orari: 15.30, 17.45, 20, 22.15.

La programmazione nei giorni successivi:

Mercoledì 2 Gennaio 21

GiovedÌ 3 Gennaio 21

VenerdÌ 4 Gennaio 21

Sabato 5 Gennaio 20, 22.15

Domenica 6 Gennaio 16, 18.30 21

LunedÌ 7 Gennaio 21

La trama del film

Lasciata la sala giochi di Litwak, Ralph si avventura nel grande, inesplorato ed elettrizzante mondo di Internet, che potrebbe anche non resistere al tocco non proprio leggero del nostro eroe. Insieme alla sua compagna di avventure Vanellope von Schweetz, Ralph dovrà rischiare tutto viaggiando per il World Wide Web alla ricerca di un pezzo di ricambio necessario a salvare “Sugar Rush”, il videogioco di Vanellope. Finiti in una situazione fuori dalla loro portata, Ralph e Vanellope dovranno fare affidamento sui cittadini di Internet che li aiuteranno a navigare in rete nella giusta direzione.

Il trailer