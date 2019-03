XXIV Rassegna del teatro amatoriale lecchese

Continua la rassegna teatrale delle compagnie amatoriali lecchesi.

La “città sul palcoscenico” è un luogo, un’occasione e un tempo in cui gli amanti del teatro condividono emozioni, allegria e amicizia in un grande spettacolo collettivo.



Biglietti acquistabili anche online. Tutte le informazioni sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it.



Questo il calendario dell'intera rassegna:



19 e 20 GENNAIO

• Compagnia Teatrale di San Giovanni

• INTRAPPOLATI NELLA COMMEDIA

• Commedia “a quadri” di Claudio Gregori



2 e 3 FEBBRAIO

• La Compagnia Filodrammatica “San Genesio” di Lecco/Maggianico

• FUMO NEGLI OCCHI

• Commedia brillante in 2 atti di Faele e Romano MAR



2 e 3 MARZO

• Compagnia “Le Gocce”

• UN GRAZIOSO VIA VAI

• Commedia brillante in 2 atti di Marco Tassara



16 e 17 MARZO

• La Compagnia Del Teatro Di San Giovanni In Lecco Fondata Nel 1810

• I RUSTEGHI

• Commedia in 3 atti di Carlo Goldoni



30 e 31 MARZO

• Compagnia Teatrale “Namasté”

• QUELLO CHE SO DI TE

• Commedia brillantissima in 2 atti di Compagnia Namasté



6 e 7 APRILE

• Compagnia Teatrale “Siamo Nati Per Soffrire” di Malgrate

• IL NOSTRO PROSSIMO

• 3 atti brillanti di Alfredo Testoni



27 e 28 APRILE

• Filodrammatica “Juventus Nova” di Lecco/Belledo

• FURTUNA E DANEE... I ÈN SEMPER DISPIASÈ

• Libero adattamento di Roberto Marelli e Marzio Omati de “La fortuna con la effe maiuscola” di Eduardo De Filippo e Armando Curcio



4 e 5 MAGGIO

• La Compagnia “Il Cenacolo Francescano”

• RIPASSI DOMANI

• Commedia in 2 atti di Chiara Pozzoli

Gallery