Dove e quando vedere nel weekend il film campione d'incassi "Il Re Leone"

Un successo clamoroso, tanto che potrebbe essere il film dell'anno sfidando "The Avengers - Endgame". Al cinema, dopo 25 anni, per celebrare l'anniversario, è tornato "Il Re Leone". La colossale operazione Disney di riportare in auge tutte le sue vecchie glorie è arrivata a uno dei classici di animazione di maggiore successo, questa volta in versione "live action". Pubblichiamo gli orari delle comode multisale fuori provincia, ma anche quelli delle sale del territorio che con grandi sforzi riescono a proporre al pubblico queste prestigiose nuove uscite, sia nel weekend alle porte sia nei prossimi.

La trama

Nella Terra del Branco si festeggia la nascita del leoncino Simba, figlio di Mufasa e Sarabi, futuro erede di tutto il regno. Questo scatena la gelosia dello zio Scar che mesi dopo pianifica la sua vendetta: con uno stratagemma mette Simba in pericolo e quando il padre accorre per salvarlo, sacrifica il fratello dando poi la colpa al piccolo cucciolo di leone. Simba scappa così dalla sua terra e incontra Timon e Pumbaa, due simpatici animali con i quali cresce nella natura selvaggia finché il suo destino non lo richiamerà a casa.

BELLANO

Venerdì 23 agosto ore 21

Sabato 24 agosto ore 21

Domenica 25 agosto ore 21

PALLADIUM LECCO

Giovedì 29 agosto ore 21

Venerdì 30 agosto ore 21

Sabato 31 agosto ore 21

Domenica 1 settembre ore 16.30, 18.45, 21

AUDITORIUM CALOLZIOCORTE

Sabato 7 settembre ore 21

Domenica 8 settembre ore 14.30, 17 e 21

Lunedì 9 settembre ore 21

Fuori provincia

THE SPACE CINEMA - VIMERCATE

Venerdì 23 agosto ore 14, 14.30, 15, 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30, 18, 18.30, 19, 19.30, 20, 20.30, 21, 21.30, 22, 22.30

Sabato 24 agosto ore 10.10, 13.30, 14, 14.30, 15, 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30, 18, 18.30, 19, 19.30, 20, 20.30, 21, 21.30, 22, 22.30, 23.30

Domenica 25 agosto ore 10.10, 13.30, 14, 14.30, 15, 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30, 18, 18.30, 19, 19.30, 20, 20.30, 21, 21.30, 22, 22.30

UCI CINEMAS - LISSONE

Venerdì 23 agosto ore 14, 14.30, 15.30, 16.40, 17.20, 18.30, 19.30, 20, 21, 21.30, 22.30, 22.45, 00.20 (iSens 16.15, 22, iSens 3D 19, 19)

Sabato 24 agosto ore 15.10, 16.40, 17.20, 18.30, 19.30, 20, 21.30, 22.30, 22.45 (iSens 16, 19, iSens 3d 22)

Domenica 25 agosto ore 10.30, 11, 14, 14.30, 15.30, 16.40, 17.20, 18.30, 19.30, 20, 21, 21.30, 22.30, 22.45 (iSens 16, 19, iSens 3d 22).

UCIS CINEMAS - MONTANO LUCINO

Venerdì 23 agosto ore 14.30, 16, 16.45, 17.20, 18.30, 19.30, 20, 20.50, 21.30, 22, 22.30, 22.45 (3D 16.30, 19)

Sabato 24 agosto ore 14, 14.30, 15.30, 16.45, 17.20, 18.30, 19.30, 20, 20.50, 21.30, 22, 22.30, 22.45 (3D 13.45, 16.10, 19)

(3D 16.30, 19)

Domenica 25 agosto ore 10.30, 11.15, 14, 14.30, 15.30, 16.45, 17.20, 18.30, 19.30, 20, 20.50, 21.30, 22.30, 22.45 (3D 13.40, 16.10, 19, 22)