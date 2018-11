Massimo Recalcati lancia "Leggermente 2019"

Toccherà allo psicanalista Massimo Recalcati lanciare in anteprima l'edizione 2019 di Leggermente.

L'appuntamento, dal titolo "La vita in gioco: il desiderio è adolescente?", è fissato per lunedì 19 novembre, presso l'auditorium Casa dell'Economia di via Tonale 28/30 a Lecco. L'incontro, che inizierà alle ore 21 ed è a ingresso libero, è organizzato da Jonas Lecco (che con questo evento di fatto inaugura la sua sede di corso Martiri della Liberazione 102/A: sito www.jonasonlus.it; email lecco@jonasonlus.it; tel. 338 5660562), in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, con il patrocinio del Comune di Lecco e con il supporto di Leggermente e della Camera di Commercio di Lecco.

Il programma prevede in apertura l'intervento di Simona Viganò, psicologa e responsabile Jonas Lecco; seguiranno poi i saluti di Riccardo Mariani, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lecco e di Antonio Peccati, presidente Assocultura Confcommercio Lecco.