Record non mondiali, ma "alieni". Nel cosmo esistono realtà sorprendenti e affascinanti, estreme e impensabili, al di là dell’esperienza quotidiana se non addirittura della nostra più sfrenata immaginazione.

Un tema intrigante che sarà al centro del prossimo appuntamento del Planetario, venerdì 19 ottobre alle 21, quando la geologa e planetologa Marzia Albani, divulgatrice scientifica specializzata tra l'altro nell'ideazione di laboratori didattici per bambini, terrà la conferenza "Quando l'Universo batte ogni record: montagne altissime, abissi senza fondo, astri monstre".

Dalle galassie più grandi al tardigrado

Sono solo alcuni dei primati presi in considerazione: si parlerà delle stelle e delle galassie più grandi, del luogo più freddo dell'Universo, delle stagioni più lunghe, dei venti più poderosi, perfino delle onde più piccole. Ma ci sarà spazio anche per i record spaziali realizzati dall'uomo, come la navicella più veloce e la più lontana, e per primati terrestri che di terrestre hanno poco, come gli "immortali" tardigradi. Perché forse è proprio la Terra il luogo più "assurdo" di tutto l'Universo.

L'ingresso costa 6 euro (intero) o 4 euro (ridotto, per i soci, gli under 18, gli over 65, i residenti a Lecco e i tesserati Fai e Touring Club).