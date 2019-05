Resegup 2019

È ormai la regina delle corse lecchesi, l'evento più grande come indotto e in termini di movimento di persone. L'estate a Lecco comincia di fatto il 1° giugno, con la skyrace che da Lecco conduce i suoi mille partecipanti fino alla vetta del Resegone, per poi scendere e far ritorno al capoluogo.

Anche quest'anno la Resegup è stata un successo clamoroso, con il "sold-out" già lo scorso marzo: 1.200 skyrunner, limite imposto dalla 2Slow. A questi, andranno sommati gli atleti èlite, tra cui gli annunciati gemelli Bernard e Martin Dematteis, atleti di punta della squadra griffata Adidas Terrex. Fra i big anche Jean Baptiste Simukeka, i beniamini di casa Stefano Butti, Andrea Rota, Carlo Ratti, Danilo Brambilla, il campione italiano Csen Outdoor Lorenzo Beltrami, il campione italiano Under 23 Riccardo Ciresa.

Il percorso

La partenza è fissata in centro città, a due passi dal meraviglioso lago. Da lì si risale fino in vetta al Resegone - a quota 1.877 metri - e poi si scende di nuovo verso la città, arrivando nella centralissima piazza Cermenati. Lunghezza 24 chilometri e circa 1.800 metri di dislivello, su un panorama da mozzare il fiato.

Il programma

ore 10:30 - 14 Distribuzione pettorali / pacchi gara – Piazza Cermenati – Lecco

ore 13:00 Apertura deposito borse – Piazza Affari – Lecco

ore 15:00 Ingresso atleti griglie di partenza – Lungolago / Piazza Cermenati – Lecco

ore 15:15 Briefing atleti

ore 15:30 Partenza – Centro Lecco

ore 17:45 Previsto arrivo primo concorrenti – Piazza Cermenati – Lecco

ore 19:00 Pasta Party presso Oratorio San Luigi – Lecco

ore 21:30 Fine gara

ore 21:45 Premiazioni – Piazza Cermenati – Lecco

ore 22:15 ResegUp party! Fino alle 23:30

L'albo d'oro

2018

Vincitore Maschile

Jean Baptiste Simukeka Tempo 02:17:53

Vincitrice Femminile

Desco Elisa Tempo 02:49:04

2017

Vincitore Maschile

Marco Moletto Tempo 02:17:18 Record Maschile (Nuovo Percorso)

Vincitrice Femminile

Denisa Dragomir Tempo 02:35:44 Record Femminile (Nuovo Percorso)

2016

Vincitore Maschile

Pascal Egli Tempo 02:10:20 Record Maschile (Vecchio Percorso)

Vincitrice Femminile

Katrine Villumsen Tempo 02:44:15 Record Femminile (Vecchio Percorso)

2015

Vincitore Maschile

Nicola Golinelli Tempo 02:13:18

Vincitrice Femminile

Denisa Dragomir Tempo 02:46:52

2014

Vincitore Maschile

Ionut Alin Zinca Tempo 02:21:33

Vincitrice Femminile

Emelie Forsberg Tempo 02:48:52

2013

Vincitore Maschile

Nicola Golinelli Tempo 02:13:54

Vincitrice Femminile

Laura Besseghini Tempo 02:49:56

2012

Vincitore Maschile

Golinelli Nicola Tempo 02:13:03

Vincitrice Femminile

Cavalli Giovanna Tempo 03:02:19

2011

Vincitore Maschile

Gotti Paolo Tempo 02:18:34

Vincitrice Femminile

Riva Marialuisa Tempo 02:48:22

2010

Vincitore Maschile

Butti Stefano Tempo 02:26:16

Vincitrice Femminile

Riva Marialuisa Tempo 02:49:19

Le modifiche alla viabilità

Il percorso interesserà le seguenti vie e piazze: Lungolario Isonzo, p.za Garibaldi, vie Cavour, Volta, largo Montenero, corso Matteotti, vie XI Febbraio, Don Pozzi, Caldone, Tonale, Cernaia, Garabuso, piazzetta Guerrazzi, vie Don Rodrigo, Prà Corvino, Resegone (scalinata-mulattiera), Roncale, Per Erna, via Ai Poggi, da Località Malnago per sentieri di montagna sino al Monte Resegone e ritorno, vie Ai Poggi, Per Erna, Roncale, Resegone (scalinata-mulattiera), Lucia, Renzo, Salita dei Bravi, viale Montegrappa (in attraversamento), vie Foscolo, Solferino, Don Pozzi, XI Febbraio, corso Matteotti, largo Montenero, vie Resinelli, San Nicolò, vicolo Canonica, piazza Cermenati.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità cittadina: dalle 13 alle 24 la totale chiusura al transito veicolare del lungolario Isonzo, nel tratto compreso tra largo Europa e piazza Mario Cermenati e dalle 14 alle 16.30 la totale chiusura al transito veicolare di via Cavour.

Dalle 15.30 alle 22 sarà in vigore la sospensione temporanea della circolazione veicolare su tutte le altre strade comunali di competenza interessate dal transito della competizione, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti.

Il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli sarà istituito dalle 7 alle 23 in tutta l'area parcheggio di piazza Affari; dalle 12 alle 16.30 in via Caldone all’altezza dell’incrocio con via Marsala; dalle 12 alle 23 lungo tutta l’area di sosta realizzata in adiacenza al margine destro a scendere di via San Nicolò e sagrato Basilica su ambo i lati e dalle 13 alle 17 lungo ambo i lati di via Cavour.