"Alzare lo sguardo... Inaugurazione dei restauri al Monastero" è il momento ufficiale di inaugurazione dei restauri nel complesso calolziese che si terrà - sabato 10 marzo - al Monastero del Lavello di Calolziocorte.

Ad accogliere il pubblico sarà l'orchestra diretta dal maestro Antonio Arrigoni. La parola, poi, passerà a chi racconterà il Monastero del Lavello e i lavori di restauro: il Vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, il presidente della Fondazione Santa Maria del Lavello, Nevio Lo Martire, il presidente della Provincia di Lecco, Flavio Polano, il sindaco di Calolzicorte, Cesare Valsecchi, il direttore dei lavori edili ed architettonici, Alberto Nogara, la direttrice dei lavori di restauro, Giuseppina Suardi, il dottor Mario Romano Negri per la Fondazione Cariplo e il dottor Silvio Tomasini per la Fondazione Bernareggi. A seguire: buffet a cura degli studenti dell'APAF di Casargo e la possibilità per tutti, adulti e bambini, di effettuare - dalle ore 17.30 alle ore 19.30 - una salita gratuita in mongolfiera per ammirare il Monastero ed il paesaggio circostante.

La manifestazione è ad accesso gratuito e rientra in "Monastero del Lavello, meraviglia e incanto. C'è posto anche per te".