Online il ricordo di Marco Deriu a un anno dalla scomparsa

Un anno fa Lecco piangeva la scomparsa di Marco Deriu, giornalista, docente e volontario.

«Avevamo in animo come amici di Marco di promuovere un appuntamento di ricordo ben diverso da quello che ci accingiamo a fare con un incontro online attraverso la piattaforma Zoom - spiega Corrado Valsecchi - ma i tempi che viviamo sono questi e in ogni caso non abbiamo voluto rinunciare a portare il nostro ricordo e la nostra vicinanza alla famiglia e agli amici».

Il ricordo di Marco, in particolare il suo impegno civico, di docente e giornalista, si terrà lunedì 25 Maggio 2020 dalle ore 17 alle ore 17.40 circa e potrà essere seguito da tutti in diretta sul canale You Tube del Comune di Lecco. All'incontro organizzato in accordo con la famiglia parteciperanno con brevi interventi e testimonianze di ricordo:

Virginio Brivio, sindaco di Lecco

Umberto Ambrosoli, già candidato alla presidenza della Regione Lombardia

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo

Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano

Franco D'Alfonso, presidente nazionale Alleanza Civica

Monsignor Luigi Stucchi, vescovo ausiliare di Milano, già direttore del settimanale Resegone

Paolo Garavaglia, giornalista, già direttore del settimanale Resegone

Gerolamo Fazzini, giornalista, già direttore del settimanale Resegone

Giorgio Gualzetti, presidente Consiglio comunale di Lecco

Rinaldo Zanini, presidente Appello per Lecco

Fausto Colombo, direttore del dipartimento di scienze della comunicazione Università Cattolica

Anna Pozzi, giornalista

Al termine un saluto e ricordo della moglie di Marco: Cristina Crotta.

Presenta i partecipanti e coordina l'incontro Corrado Valsecchi

Alle ore 18, alla Chiesa della Bonacina, compatibilmente con i posti legati al distanziamento sociale e ai protocolli in vigore si terrà una Santa Messa voluta dalla Famiglia.