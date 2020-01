Tutto pronto a Olginate per "Rivivi Santa Maria"

È tutto pronto per una delle manifestazioni simbolo di Olginate. Si tratta di "Rivivi Santa Maria": l'undicesima edizione andrà infatti in scena questo fine settimana in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate (sopra un'immagine scattata lo scorso anno). Il fulcro delle iniziative sarà come sempre la frazione di Santa Maria, a partire dal convento di Santa Maria La Vite, con un programma all'insegna di cultura, devozione e aggregazione.

Dopo un primo "assaggio" sabato, l'evento entrarà nel vivo domenica 12 gennaio grazie all'impegno di Comune, Pro loco, associazioni, piedibus, e, ovviamente, grazie alla mobilitazione del gruppo "Rivivi Santa Maria". Spazio a mercatini, esposizioni, musica e corteo del piedibus accompagnato dall'associazione Tramm.

Il programma delle principali iniziative

L'arrivo della sfilata è previsto per le 11.15. Subito dopo aperitivo contadino, esibizione della Project Rock School e dimostrazione di tree-climbing. Nel pomeriggio spazio anche ai laboratori e giochi per bambini fino alla tradizionale benedizione degli animali in programma alle 17.30 e la messa animata dalla corale San Giorgio di Valgreghentino.

Sarà inoltre attivo un punto ristoro con caldarroste, salsicce, polenta taragna e vin brulè. Un ricco programma per tutte le età, impreziosito anche dall'allestimento della mostra dedicata alle fotocamere d'epoca in un set in stile contadino, e della mostra fotografica dal titolo "Olginate: suggestione e frammenti, ciò che è, ciò che era" a cura di Fotolibera. Tutta la popolazione è invitata.

Gallery