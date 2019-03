"Rock Street Food" a Bellano

La miscela perfetta per il divertimento? È rock, food & drink. E la si potrà gustare nel weekend dal 5 al 7 aprile a Bellano, in località Puncia, dove si troverà, come spiegano gli stessi organizzatori, "una tribù che balla, beve e mangia".

La location è speciale, la Puncia di Bellano con il suo piazzale affacciato sul lago e la moderna struttura del Palasole integrata nel contesto della manifestazione. Cibo di strada e bitta artigianale saranno i veri protagonisti dell'evento, con operatori street food provenienti da ogni angolo del Paese per proporre tante specialità dell'infinito serbatoio del gusto italiano e internazionale.

Sul palco montato al centro della scena ci sarà animazione continua, con lo speaker e rock dj El Lobo solitario in console. Sabato 6 aprile alle 21 concerto dei No-Xs.

Gli orari:

venerdì 5 aprile dalle 18 alle 24

sabato 6 aprile dalle 11 alle 24

domenica 7 aprile dalle 11 alle 22

Per informazioni gf@rockstreetfood.com, 349 6477756.