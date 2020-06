La ruota panoramica a Lecco

La ruota panoramica torna a Lecco. Da lunedì 22 giugno fino al 27 settembre l'imponente installazione sarà posizionata sul Lungo Lario Isonzo, in prossimità del Monumento ai Caduti Lecchesi. Un'iniziativa del Comune e dell'azienda individuale di Antonella Musso, questa, che negli scorsi anni aveva incontrato il favore della cittadinanza e dei turisti: nel rispetto delle norme anti-Covid, solo due persone per volta potranno entrare nelle cabine, eccezion fatta per i nuclei famigliari.

Maggiori informazioni saranno comunicate dal Comune a breve.