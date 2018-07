S…punti di Jazz a Varenna vuole essere una piccola rassegna di musiche con forte impronta jazzisatica, all’interno della consueta rassegna musicale che anima l’estate di Varenna. Il titolo con i tre punti di sospensione, indica anche la proposta di effettuare i 3 concerti in 3 punti diversi della città.

Il Jazz, storicamente sviluppatosi come musica di incontro tra continenti diversi, ormai è entrato a pieno titolo in ogni rassegna musicale.

Nei tre appuntamenti, si inizia il 15 luglio con un omaggio a un grande jazzista degli anni sessanta: Oliver Nelson, i cui brani vengono riletti da una ampia compagine di musicisti, la FLIGHT BAND, che utilizza il linguaggio della “conduction”, attraverso la direzione e gli arrangiamenti di Biagio Coppa.

Poi il 20 luglio vi sarà un omaggio al Tango, attraverso un viaggio alle diverse anime del tango: quella piu’ codificata e legata alla tradizione e al ballo quale appare in tanghi famosi come Volver, Como dos extranos, Los mareados, Malena etc.., quella polifonica e innovativa legata al nome di Astor Piazzola; quella ‘europea’ e di matrice jazzistica legata al pianista e compositore Arrigo Cappelletti, che da anni persegue una sua personalissima sintesi fra tango e jazz scrivendo songs su testi in lingua portoghese e francese, interpretati da Annamaria Musajo, accompagnati da Fausto Beccalossi, rispettivamente cantante e fisarmonicista che entrambi condividono e frequentano come Cappelletti gli ambiti del tango e del jazz da diversi anni.

Chiuderà il 5 agosto, il TAKLA JAZZ TRIO. Questo è un gruppo che offre spontaneità, dialogo ed energia. Piccoli spunti melodici o ritmici stimolano le improvvisazioni dei tre musicisti. Un gioco “ in tempo reale “ che regala sempre delle sorprese. Composizioni originali, canzoni e brevi citazioni sono usate come stimolo per piccoli viaggi nel mondo dei suoni, del pulsare e zigzagare del ritmo e nel fluire del tempo.

Da qui questi spunti di jazz che sono anche i 3 punti che identificano tre luoghi simbolo della città, che in certo senso rappresentano la città stessa.

Direzione artistica Flight Band (Arrigo Cappelletti – Giuseppe Fiorito)

Domenica 15 luglio 2018, ore 21.15

Villa Cipressi

NELSON FOREVER

Flight Band diretta da Biagio Coppa. Feat: Sergio Orlandi (tromba)

Sergio Orlandi - tromba

Maurizio Modica - Tromba

Aldo Mariani – Sax soprano

Alessandro Podofillini – Sax alto

Paolo Branzaglia – sax tenore

Riccardo Mestroni – sax baritono

Giuseppe Fiorito – piano

Chicco Carrara – basso elettrico

Gino Natalicchio – batteria

Biagio Coppa – arrangiamenti e direzione

Una rilettura con la conduction del lavoro di Oliver Nelson

Venerdì 20 luglio, ore 21.15

Sagrato Chiesa San Giorgio

TRA TANGO E TANGO

Annamaria Musajo - voce

Arrigo Cappelletti - pianoforte

Fausto Beccalossi - fisarmonica

Un viaggio nella moderna canzone d’autore fra tango e jazz

Domenica 5 agosto, ore 21.15

Piazzetta al Prato

OMAGGIO A PAUL MOTIAN

Filippo Monico - batteria

Andrea Grossi - contrabbasso

Massimo Falascone - sax tenore

Le composizioni di Filippo Monico fra tradizione e libera improvvisazione

In caso di pioggia tutti i concerti avranno luogo nella sala polifunzionale “Rosa e Marco De Marchi” via Roma, Varenna.

Tutti i concerti sono ad Ingresso libero