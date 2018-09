Interessante fuori porta, quello di sabato 29 e domenica 30 settembre a San Michele di Galbiate, dove il Parco Monte Barro organizza la 10^ edizione della Sagra di San Michele: due giorni all’insegna della convivialità con visite guidate, laboratori e giochi per i più piccoli, che culmineranno con lo spettacolo di burattini di domenica alle 15. Sempre domenica saranno allestiti stand e bancarelle e sarà in funzione un punto ristoro.

Sabato 29 settembre

Ore 10.15 Conferenza: “S. Michele: la storia di questo luogo e la figura del Santo” a cura del Presidente del Parco e dei Parroci di Galbiate e Pescate.

Ore 11.00 Santa Messa di S. Michele concelebrata dai Parroci di Galbiate e Pescate accompagnata dal coro “Ianua coeli” di Villa Vergano.

Ore 14.00 Visita guidata alla Chiesa di S. Michele e al sito archeologico di Monte Castelletto.

Ore 14.30 Laboratori per bambini e ragazzi a cura dei musei del Parco.

Ore 15.30 Merenda per tutti come ai tempi dei nostri nonni: pane, burro e marmellata (offerta dal Comune di Pescate).

Ore 16.00 – 17.00 I giochi di un tempo: come divertirsi con poco.

Domenica 30 settembre

Ore 9.00 Apertura degli stand e delle bancarelle.

Ore 10.30 Visita guidata alla Chiesa di S. Michele e al sito archeologico di Monte Castelletto.

Ore 14.00 Giochi popolari a cura della Pro Loco di Galbiate.

Ore 15.00 Spettacolo di burattini “Gioppino promesso sposo a Milano” a cura della compagnia “Fiorino Losa” di Cisano Bergamasco.

Ore 16.15 Momento Telethon con Gerolamo Fontana e Renato Milani e momento AIDO con Antonio Sartor e Miriam Lombardi.

Ore 16.30 Concerto del “Premiato corpo musicale di Galbiate”.

Ore 17.30 Chiusura della Sagra.