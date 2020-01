Festa a Somasca per San Girolamo, tante le iniziative religiose e culturali

La frazione di Somasca, a Vercurago, si prepara a festeggiare San Girolamo Emiliani. Molte le iniziative di carattere sia religioso sia culturale in programma nei prossimi giorni in occasione della ricorrenza del Patrono degli Orfani che si celebra ogni anno l’8 febbraio. Il calendario predisposto dai Padri Somaschi è come sempre ricco di appuntamenti: mercoledì 29 gennaio si sono tenuti i primi momenti di preghiera, ora si proseguirà fino a domenica 16 febbraio.

Sabato 8 febbraio le celebrazioni solenni per la ricorrenza del Patrono degli Orfani. Da Genova arriva il vescovo Anselmi

La giornata più importante sarà dunque quella di sabato prossimo 8 febbraio. Dopo le Celebrazioni Eucaristiche delle 7, delle 8 e delle 9, alle ore 10.30 si terrà la messa solenne nella basilica di San Girolamo presieduta da monsignor Nicolò Anselmi, Vescovo ausiliare della diocesi di Genova. Nel pomeriggio canto dei vespri con il vicario monsignor Angelo Riva. Domenica 9 nuova messa solenne alle 10 presieduta da monsignor Davide Pelucchi, vicario generale della diocesi di Bergamo. Alle 17 reposizione dell’Urna del Santo. Nel pomeriggio di sabato 15 si terrà invece la benedizione dei bambini in basilica e domenica 16 la Festa Votiva alla Valletta con, alle 15, supplica a San Girolamo.

I fedeli potranno riabbracciare anche don Roberto Trussardi, l'ex parroco di Vercurago e del Pascolo

In questi giorni ha intanto già preso il via la Novena mentre venerdì 7 febbraio alle 15.30 si terrà il primo canto dei Vespri con trasporto dell’Urna del Santo, presieduto da padre José Antonio Nieto Sepulveda, preposito generale dei Padri Somaschi. La messa delle 17 sarà poi officiata da don Roberto Trussardi, attuale direttore della Caritas di Bergamo dopo essere stato per diversi anni apprezzato parroco a Vercurago e al Pascolo. I fedeli del territorio avranno così l'occasione per salutarlo e riabbracciarlo.

In mostra le opere di sei artisti e i lavori degli alunni delle medie Kolbe e Cittadini

Come si diceva non mancheranno poi le proposte culturali, a partire dalle tradizionali mostre nei locali di via Fredda. Qui esporranno le proprie opere gli artisti Giuseppe Laini (scultore), Luigi Gusmeroli (scultore), Ippolito Ripamonti (modellista), Marco Motetta (scultore) e Antonio Guerra (scultore). In mostra anche le creazioni del laboratorio artistico di Rosalba Citera. Presso il chiostro delle Suore Orsoline si terrà invece una mostra di pittura con i lavori degli alunni delle scuole medie Kolbe e Cittadini, oltre al banco vendita di articoli artigianali, il cui ricavato andrà a sostegno delle missioni. Nei locali di via alla Basilica verrà proposta la pesca di beneficienza: in questo caso i fondi raccolti saranno destinati ai lavori di restauro del santuario di San Girolamo. L’inaugurazione delle mostre si terrà sabato 8 febbraio alle 11.45, mentre le premiazioni avranno luogo domenica 16 alle 16. Visitatori e fedeli potranno vedere le opere nel pomeriggio (ore 14/18) del 7, 8, 9, 15 e 16 febbraio. Sabato 8, domenica 9 e domenica 16 le mostre saranno aperte al pubblico anche la mattina dalle 9.30 alle 12.30.

La festa di San Girolamo Emiliani ha una lunga tradizione ed è uno degli eventi religiosi di maggior richiamo e devozione a livello lombardo. Anche quest’anno, nella località di Vercurago, sono attesi migliaia di fedeli.