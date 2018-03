St.Patrick's Day in Lecco

Tutto è pronto allo Shamrock per una festa di St.Patrick che vuole essere sempre più grande e coinvolgente. In questa edizione 2018 proponiamo 4 giorni di buona birra e ottima musica con mastribirrai e artisti provenienti dall'Irlanda e non solo!



Mercoledì 14 Marzo, ore 20.30

Serata di degustazione di piatti tipici e di birre artigianali irlandesi con la presenza di mastrobirrai provenienti dalle contee di Sligo (The White Hag Irish Brewing Co.) e Donegal (Kinnegar Brewing)



Giovedì 15 Marzo, ore 21.30

Concerto Selfish Murphy, band transilvana di folk rock irlandese proveniente da Cluj Napoca (Romania)



Venerdì 16 Marzo, ore 21.30

Concerto Brian Brody, cantautore irlandese proveniente da Dublino



Sabato 17 Marzo

Ore 12

Apertura del pub con cucina irlandese e allestimento del palco esterno

Ore 13

Concerto Gianluca Grossi (chitarra e armonica a bocca) all’interno del pub

Ore 13.30

Trasmissione delle partite del 6 Nazioni di rugby all’interno del pub

Ore 16.30

Concerto AndreaVerga & Mr Bigoni (mandolino e chitarra) sul palco esterno

Ore 18.30

Santa Messa nella basilica di San Nicolò in memoria di San Patrizio, scomparso il 17 marzo 461

Ore 19.00

Concerto Bards From Yesterday (band piemontese di musica tradizionale irlandese) sul palco esterno

Ore 21.00

Esibizione di cornamuse scozzesi all’esterno del pub

Ore 22.00

Concerto Macushla (band folk rock irlandese proveniente da Dublino) sul palco esterno



Accanto al palco della musica, sarà possibile degustare fiumi di birra irlandese tradizionale (Guinness, Murphy's, Harp, Hop House, Smithick's) e artigianale (Kinnegar e The White Hag)!



Centinaia di cappelloni e magliette per tutti! Premi speciali per i migliori abiti verdi!



Bus navetta gratuito da 90 posti in servizio dalle 19 alla 1.30. Partenza ogni 30 minuti dal parcheggio del Centro Sportivo "Al Bione", fermata intermedia in via Fiandra 15 (parcheggio Galli Ezio/Eurospin) e arrivo in via Parini, a due passi dalla festa