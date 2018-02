San Valentino a Villa Monastero

Domenica 18 febbraio dalle 10.30 alle 16.30 a Villa Monastero di Varenna si terrà l’iniziativa "Il bacio più bello": a pochi giorni dalla festa di San Valentino tutte le coppie che visiteranno Villa Monastero potranno continuare a festeggiare il giorno degli innamorati in questo luogo romantico e suggestivo e partecipare al concorso fotografico Il bacio più bello a Villa Monastero.

Le coppie potranno trarre ispirazione anche dalla decorazione pittorica ottocentesca nel salottino Mornico che riproduce il famoso “Bacio” di Francesco Hayez nella versione del 1823 ispirata alla tragedia di Romeo e Giulietta.

Le foto scattate a Villa Monastero potranno essere inviate all’indirizzo e-mail villa.monastero@provincia. lecco.it entro le 12.00 di mercoledì 21 febbraio. Le foto più belle e originali saranno pubblicate sulle pagine Facebook e Instagram di Villa Monastero e i vincitori del concorso riceveranno come premio biglietti omaggio da utilizzare nel 2018 per visitare Villa Monastero e il suo meraviglioso Giardino Botanico.

Per l’occasione il prezzo del biglietto per la visita del Giardino Botanico e della Casa Museo sarà di 5 euro anziché 8 euro. L’ingresso sarà gratuito per i bambini da 0 a 11 anni compiuti, le persone diversamente abili, i tesserati ICOM, i possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano e i residenti a Varenna.

«Questa simpatica iniziativa - commenta il Consigliere provinciale delegato alla Cultura e al Turismo Luigi Comi - arricchisce il calendario degli eventi che si susseguiranno nel corso del 2018 a Villa Monastero; un calendario variegato e ricco di iniziative per adulti e bambini, per gli amanti dell’arte e per tutti coloro che vorranno scoprire questa incantevole Villa di proprietà della Provincia di Lecco».

Per informazioni: www.villamonastero.eu, www.facebook.com/ villamonasterolc e www.instagram.com/ villamonastero.