San Valentino tra le stelle al Planetario

Due innamorati separati dall'immenso fiume della Via Lattea. Uno stormo di gazze che plana a formare un ponte per farli incontrare. Il cielo racconta storie d'amore struggenti come quella giapponese del Pastore e della Tessitrice, un patrimonio millenario che attraversa culture ed epoche.

Un patrimonio da riscoprire, insieme alle meraviglie del cielo che fa da smisurato palcoscenico, in una serata incantata. "San Valentino tra le stelle" è in programma - mercoledì 14 febbraio - al Planetario di Lecco, con la conduzione di Loris Lazzati, Cecilia Corti e Francesca Crippa. Un'occasione non solo per gli innamorati, ma anche per chi vuole scoprire in modo suggestivo e semplice gli astri che popolano il cielo, per gli amanti della cultura classica, per i romantici e per i semplici curiosi.

"I biglietti per il primo spettacolo (ore 21) - spiegano dal Planetario - sono andati subito esauriti, per cui il Gruppo Deep Space ha deciso di proporre un secondo spettacolo alle ore 22.30".

I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Planetario, che è aperta tutte le mattine (tranne il sabato) dalle ore 9 alle ore 13, venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 e domenica dalle ore 16.15 alle ore 17.30. I tagliandi rimasti saranno messi in vendita la sera dello spettacolo.