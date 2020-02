Saperi e sapori delle piante selvatiche: da Pasturo al pascolo Piani di Brunino

Questa gita ci porterà in un intrigante viaggio a 360° nel mondo delle piante selvatiche. Con la nostra guida, prima donna guardiacaccia in Italia, raggiungeremo i bellissimi pascoli dei Piani di Brunino nel Parco Regionale della Grigna. Durante il percorso avremo modo di riconoscere erbe, fiori e piante dalle mille proprietà. Impareremo a utilizzarle in cucina, nella cosmesi, nei prodotti per la casa. La nostra guida ci darà utili consigli su come raccoglierle e conservarle oltre a tante curiosità sulla flora che popola le nostre Prealpi.



Nel pomeriggio, avremo modo di comprendere cosa sono e come si ottengono gli oli essenziali e per chi vorrà, al termine della camminata, si potrà degustare un gelato artigianale con piante selvatiche (5€).