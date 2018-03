Fidarsi della scienza e non delle "fake news": se ne parla al Planetario

Scienza e comunicazione, quanti tranelli: non solo malafede e fake news minacciano la corretta trasmissione del sapere scientifico. Spesso anche la buona volontà, se non sostenuta da adeguata conoscenza, porta involontariamente a risultati errati e pericolosi.

Un tema caldo e delicato, ma intrigante, soprattutto con la facilità di trasmissione delle informazioni garantita dalla tecnologia. "Scienza: istruzioni per l'uso. Come non cadere nei tranelli della comunicazione" è il titolo della conferenza che il Planetario proporrà venerdì 23 marzo al pubblico lecchese.

Lo scopo della conferenza sarà sottolineare sia le parti "complesse" che vengono troppo spesso ipersemplificate nella

trattazione di argomenti scientifici (ad esempio, tutti i problemi degli errori e le questioni statistiche) sia evidenziare alcune criticità che fanno sì che, anche se un articolo di divulgazione scientifica non contiene formalmente errori, non è detto che passi un messaggio corretto.

A trattare l'argomento sarà il fisico Lorenzo Caccianiga. La conferenza inizia alle 21. Biglietto intero 6 euro, ridotto 4 (per under 18, over 65, residenti a Lecco, tesserati Fai, Touring Club e Deep Space).