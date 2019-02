La scienza di Star Trek al Planetario di Lecco

"Spazio: ultima frontiera". Domani queste iconiche parole risuoneranno al Planetario di Lecco come ideale colonna sonora. Sarà una serata speciale per i fan di Star Trek, ma rivolta anche e soprattutto a chi, non conoscendo la famosissima serie Tv, vuole avvicinarvisi e scoprirne i sorprendenti contenuti, soprattuto quelli scientifici. E attraverso essi avere affascinanti rivelazioni su come funziona il nostro Universo.

Saliremo tutti a bordo della Uss Enterprise, nelle sue diverse versioni, ma in particolare sulla NCC 1701 del capitano Kirk e sulla NCC 1701 D del capitano Picard, per scoprire come gli sceneggiatori di Star Trek hanno affrontato e utilizzato la scienza per dare fondamento alla loro immaginazione e farci sognare "nuovi, strani mondi, alla scoperta di nuove forme di vite e di nuove civiltà".

A guidare il viaggio sarà Loris Lazzati, responsabile della programmazione del Planetario e trekker di antichissima data. L'inizio è fissato alle ore 21; 6 euro è il costo del biglietto intero, 4 del ridotto.