2º Sciopero Mondiale per il Futuro

Dopo l'altra pertecipazione al primo “Sciopero Mondiale per il Futuro” del 15 marzo, che ha coinvolto più di quattrocentomila persone in Italia e più di 1.8 milioni di persone nel mondo, il 24 maggio avrà luogo il secondo “Sciopero Mondiale per il Futuro”. «Il 24 maggio facciamo appello ad una politica climatica più ambiziosa a livello globale, europeo e nazionale. La mobilitazione deve continuare per reclamare l’attenzione delle classi dirigenti del mondo alla ormai riconosciuta presenza di un’emergenza climatica e ad applicare delle misure urgenti e concrete per contrastarne le cause», si legge sulla pagina Facebook Fridays For Future - Lecco. In città sono già apparsi diversi striscioni che richiamano l'evento in programma per il fine settimana.

«Sarà un altro evento storico, un evento per studenti e famiglie, un evento pacifico e non violento. Saremo tutti uniti per il clima! Tutti uniti per garantirci un futuro!», si conclude il messaggio.

Gallery