Nella festosa cornice dell’ambiente napoletano, due scugnizzi Totò e Salomè, con la loro fitta schiera di amici, conducono vita spensierata. Sempre a Napoli si trovano, anche, alcuni turisti americani fra cui il ricco vedovo Toby Gutter, sua figlia Gaby ed il suo segretario Chic che la corteggia senza successo. Gli scugnizzi, con Salomé in testa, portano una ventata di felicità nella vita degli americani e mister Toby è al settimo cielo. Salomè è invitata a frequentare più spesso la sua casa e, dopo qualche tempo, Toby matura la decisione di sposare la “scugnizza” e di portarsela in America. La ragazza rimane attonita, ma sua zia vede in questa unione la possibilità di una buona sistemazione per sé e per la nipote. Chi invece si dispera è Totò, convinto ormai di aver perso Salomè.

Di Carlo Lombardo

Regia

Corrado Abbati

Musiche

Mario Costa

Produzione

InScena

Compagnia Corrado Abbati

