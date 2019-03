Presentata lo scorso 4 febbraio, entra nel vivo la Scuola di formazione per amministratori promossa dai Giovani Democratici di Lecco.

L'iniziativa, dal nome "Un obiettivo (in) Comune", è rivolta a chi vorrà impegnarsi alle prossime elezioni ma anche a tutti quei cittadini che, semplicemente, desiderano comprendere di più sulla gestione del territorio e sul funzionamento della "macchina comunale". La scuola di formazione analizzerà in quattro incontri serali gli aspetti più importanti dell’attività amministrativa, rivolgendo lo sguardo in particolare ai più giovani, con l’obiettivo di stimolarli nello spendersi in prima persona per il bene comune.

Per questo, accanto a esponenti politici di rilievo, a intervenire nei diversi incontri saranno giovani amministratori della provincia di Lecco, ragazzi e ragazze under 30 (età media 27 anni e mezzo) che in questi anni si sono dedicati alla cura del loro territorio.

Il programma della scuola

"Perché diventare amministratore?" - mercoledì 13 marzo, ore 21, Lecco - Sala civica via Seminario 39. Interviene Pierfrancesco Majorino (Assessore Politiche sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano)

"Urbanistica e ambiente" - mercoledì 27 marzo, ore 21, Barzago - Sede Pd piazza Garibaldi 8. Intervengono Gaia Bolognini (Assessore Urbanistica a Lecco) e Lorenzo Colzani (Consigliere, già Assessore Lavori pubblici a Cassago Brianza)

"Bilancio e tributi" - lunedì 8 aprile, ore 21, Oggiono - Sala civica via Lazzaretto 44. Intervengono Gian Mario Fragomeli (Deputato, membro della Commissione Finanze) e Laura Bartesaghi (Assessore Bilancio e Tributi ad Annone di Brianza)

"Sport, politiche giovanili e cultura" - giovedì 18 aprile, ore 21, Merate - Sala civica viale Lombardia 14. Intervengono Roberto Rampi (Senatore, membro della Commissione Istruzione e Beni culturali), Mattia Decio (Assessore Sport e Giovani a Barzago) e Roberto Nigriello (Assessore alla Promozione sportiva a Lecco)

La partecipazione alla scuola di formazione è libera e gratuita. Basta iscriversi compilando il form o registrarsi la sera stessa dell'evento. Per informazioni o richieste: info@gdlecco.it.