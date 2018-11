"Sell me this pen (online)": seminario di Eccellenze in digitale

"Sell me this pen (online)": questa è la frase provocatoria con cui Jordan Belfort, il protagonista del film "The Wolf of Wall Street", sfida un gruppo di uomini d'affari a vendergli un prodotto molto diffuso e facilmente sostituibile come una penna. Capire il cliente prima di vendergli il prodotto è una delle regole del mercato, ma quali sono le altre? E quando il commercio avviene online, quali aspetti considerare delle relazioni di vendita?

Il quarto seminario di "Eccellenze in Digitale", in programma per giovedì 29 novembre, dalle ore 10 in Camera di commercio, approfondirà il mondo delle vendite online, con particolare attenzione agli strumenti per trasformare un sito in ecommerce. Verranno analizzzate le alternative possibili, da Amazon e eBay alla vendita su Facebook o Etsy. Allo studio le soluzioni più comuni, per capire come valutare quella più adatta alle esigenze dell'azienda. Nel focus avanzato il tema sarà l'analisi dei dati, specifici di un ecommerce, per capire cosa misurare, con quali strumenti e su quali passaggi del "funnel" - l'imbuto che converte gli utenti in clienti - concentrare l'attenzione.

La partecipazione alle attività è gratuita, previa registrazione online.