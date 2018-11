Serata su Sicurezza in ambiente montano invernale

Incontro "Sicurezza in ambiente montano invernale" il 29 novembre alle ore 21 al salone dell'oratorio di Valmadrera in Via Bovara 11.

Nella serata verranno tratti diversi temi: conoscere neve e valanghe, prevenire e ridurre il rischio, organizzare autosoccorsi. La serata è a cura della scuola di scialpinismo Cai Valmadrera con la collaborazione dell'Osa Valmadrera e del Comune di Valmadrera.