In attuazione della Convenzione, prot. MIUR 0002546 del 13-02-2018 e a seguito di bando, a Lecco è iniziato il progetto provinciale dell’Osservatorio, dedicato alla prevenzione di ogni forma di ludopatie e di gioco d’azzardo della provincia, realizzato con il finanziamento di Regione Lombardia, che ha permesso la costituzione di un Tavolo di Coordinamento provinciale, chiamato Tavolo NoGAP, per sostenere le iniziative di sensibilizzazione, promozione, diffusione delle informazioni e per fornire sostegno alle persone con problemi di gioco d’azzardo patologico e alle loro famiglie.

Grazie a tale contributo, da maggio a novembre di quest’anno, il progetto Osservatorio ha svolto molte azioni, a partire dall’ampliamento della rete provinciale a base sociale ampia e trasversale, definita TAVOLO NO SLOT (rappresentato dal logo “l’Azzardo Azzanna”), coordinata dall’Ambito distrettuale di Lecco, cui partecipavano, oltre ai Comuni, le scuole aderenti al CPL della Provincia di Lecco, ATS della Brianza, ASST Lecco, realtà del terzo settore e dell’associazionismo in generale, organizzazioni di rappresentanza, associazioni sportive, giornali e televisione: infatti, si sono aggiunti l’Associazione LARIOLUDENS, il Centro Studi Culturale “Parlamento della Legalità” delegazione Lombardia, con sede a Milano.

Nonostante la durata temporale del progetto non sia stata facile rispetto al calendario scolastico, le attività previste dal bando, gestite dall’IIS G. Bertacchi di Lecco, capofila, si sono inserite nel contesto della Rete del Centro di Promozione della Legalità della provincia di Lecco – CPL-, attivata nel 2015, che coinvolge attualmente 27 scuole e vari Enti del territorio, su anticriminalità organizzata e anticorruzione nella P.A., che già dall’aprile 2017 all’ottobre 2018 aveva posto uno sguardo particolare anche sulla prevenzione del gioco d’azzardo, promuovendo all’interno della rete di Lecco un’azione di studio, formazione e sensibilizzazione sul gioco d’azzardo, con l’intento di promuovere una responsabilizzazione riguardo ai comportamenti quotidiani attraverso la realizzazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione destinata alla popolazione locale.

Con il progetto provinciale dell’Osservatorio, la rete lecchese di contrasto al gioco d’azzardo ha svolto significative iniziative, grazie alla collaborazione dei membri della rete: predisposizione di cartoline, sottobicchieri e moduli di carte dei valori con logo; partecipazione a manifestazioni organizzate da Enti della rete, con distribuzione dei materiali; laboratori didattici, in alcune classi delle scuole del CPL, sul gioco positivo; laboratorio rivolto ai genitori; incontri didattici con detenuti ludopatici, nell’ambito del PCTO (ex Alternanza scuola lavoro); produzione di borse con frasi antiludopatia; questionario di monitoraggio rivolto agli studenti.

A conclusione della programmazione del Tavolo NoGAP, il 15 novembre 2019, presso la sala don Ticozzi, offerta gratuitamente dalla Provincia di Lecco, partner della rete, si realizzerà l’evento finale conclusivo del progetto stesso. Durante la manifestazione, verrà presentato lo spettacolo “Il giocatore”, tratto dall’autobiografia di Marco Baldini, in cui attori saranno proprio gli studenti di varie scuole della rete del CPL; in seguito, tramite una riflessione guidata da parte di ATS della Brianza e ASST, si percepirà quanto questo fenomeno sia evidente nel nostro territorio. Inoltre l’associazione LARIOLUDENS e Centro Studi Culturali “Parlamento della legalità” saranno testimoni dei laboratori svolti e coinvolgeranno i presenti in giochi positivi ed educativi.

Partecipare a questa serata, oltre a un momento ludico, può consentire la ricezione di alcuni materiali illustrativi del progetto e l’avvicinamento alle agenzie (come, ad esempio, NOA e ASFAT Lecco) che offrono supporto alle persone direttamente interessate o ai loro familiari coinvolti da azzardopatia o anche semplicemente per prevenire tale fenomeno.