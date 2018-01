Calcio, Lecco-Virtus Bergamo

Tre partite (su quattro) perse nel 2018, una rosa ridotta all'osso, un avversario lanciatissimo da un gennaio in continuo crescendo. Potrebbe tranquillamente essere la premessa per una domenica da incubo. Quella che aspetta la Calcio Lecco 1912 di mister Alessio Delpiano sarà, poco ma sicuro, una dura battaglia sportiva: di fronte la Virtus Bergamo di Armando Madonna, che con i suoi ragazzi ha conquistato un en-plein di successi a gennaio, scalpo dell'ex capolista Darfo Boario compreso.

Il tecnico torinese, invece, dovrà fare a meno di gente come Cristofoli, Moleri e Corteggiano, giusto per stare sui "big". Di certo, i colori blucelesti non partono con i favori del pronostico nonostante il palcoscenico da calcare sia quello glorioso del "Rigamonti-Ceppi", fin qui violato solamente dall'osceno (professionalmente parlando) arbitro che risponde al nome di Giacomo Monaco di Termoli.