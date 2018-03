Calcio, Lecco-Levico Terme

Dopo un mese senza giocare una partita ufficiale per il Levico Terme, tocca proprio al Leccorompere il digiuno dei trentini e far loro riassaporare il gusto del campionato. Una situazione davvero strana, dovuta al turno di riposo e allo spostamento di 2 gare, che ha lasciato a secco di gare, per lungo tempo, la prossima avversaria del Lecco.

Tra le mura amiche del “Rigamonti-Ceppi”, il Lecco si prepara ad accogliere il Levico, per proseguire la propria marcia verso le posizioni nobili. La preziosa vittoria a Trento non ha purtroppo accorciato le distanze dalla Pergolettese, ma le ha mantenute invariate, visto il gran successo dei cremaschi ai danni del Rezzato.

Sei i punti di distacco, con una gara in più già disputata dai ragazzi di Tacchinardi. Davvero difficile decifrare la carta Levico Terme per il Lecco, più prevedibile magari immaginare proprio l’esito della gara dei cremaschi, impegnati a Romano di Lombardia con l’ultima forza del campionato, sebbene la Serie D insegni che nulla è scontato.

Un ulteriore allungo del Pergo risulterebbe assolutamente decisivo, perciò il Lecco deve fare il proprio dovere e non lasciare neanche le briciole agli avversari di giornata.